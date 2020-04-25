Більшість українців вважають, що діяльність УПЦ московського патріархату варто заборонити в Україні, - опитування

Ще 20% певні, що держава має посилити контроль за діяльністю релігійної організації під керівництвом патріарха кирила гундяєва.

Тільки 12% наших громадян думають, що влада ніяк не повинна втручатися, а до кримінальної відповідальності варто притягувати окремих представників УПЦ, які порушили закон.

Відповідні дані одержано шляхом проведення соціологічного опитування групою КМІС.

Серед тих, хто віддає перевагу повній забороні московської структури в Україні, більшість проживає у західних регіонах. Це 69% опитаних українців.

Найменше – на Півдні України, їхня частка становить 46%.

Опитування проводилося протягом 20-25 квітня 2024 року серед 1 200 українців з усіх регіонів України за винятком тимчасово окупованого Криму.