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Євлаш назвав причини, чому росіяни скидають авіаційні бомби на свою територію

09.05.2024 / 11:14
російські літаки скидають авіаційні бомби на територію своєї країни з різних причин. Це відбувається, зокрема, і через зношеність бортів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Збройних сил України Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

За його словами, скидання бомб на свою територію відбувається з низки причин.

"Безпосередньо це може бути, як і людський фактор, це може бути і помилка пілота, або ж, наприклад, помилка обслуговуючого персоналу, який безпосередньо приєднував цю бомбу", - сказав Євлаш.

Також він уточнив, що це пов'язано з дефектами і поломками безпосередньо в самому літаку. Речник Повітряних сил додав, що під час заходу на удар, коли розганяється літак і скидається бомба, вона безпосередньо може в якийсь момент від'єднатися.

При цьому оперативно ремонтувати повітряні борти росіяни не можуть, зокрема й через міжнародні санкції.

Євлаш
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