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Євлаш: Для встановлення паритету та ефективної боротьби з росією Україні потрібно щонайменше 150 літаків

04.06.2024 / 17:27
Для встановлення паритету та ефективної боротьби проти російської авіації Україні потрібно щонайменше 150 літаків. Йдеться не лише про винищувачі F-16, а й транспортні літаки, які забезпечуватимуть українську авіацію.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

За його словами, для паритету в небі Україні щонайменше необхідно дві ескадрильї.

"Сама маса F-16 - це звичайно потужно, але необхідні також і ракети, які б могли на досить дальню відстань проводити свої удари та завдавати ураження по противнику", - сказав Євлаш.

Речник Повітряних сил також додав, що український авіапарк нині досить застарілий. Тому Україні необхідна будь-яка допомога від партнерів.

Євлаш
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