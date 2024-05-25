Євлаш: Для встановлення паритету та ефективної боротьби з росією Україні потрібно щонайменше 150 літаків

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

За його словами, для паритету в небі Україні щонайменше необхідно дві ескадрильї.

"Сама маса F-16 - це звичайно потужно, але необхідні також і ракети, які б могли на досить дальню відстань проводити свої удари та завдавати ураження по противнику", - сказав Євлаш.

Речник Повітряних сил також додав, що український авіапарк нині досить застарілий. Тому Україні необхідна будь-яка допомога від партнерів.