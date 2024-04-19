Євлаш: росія буде бити по території України до прибуття винищувачів F-16

Про це в ефірі інформаційного марафону Єдині новини повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Він позитивно оцінив рішення Палати представників Конгресу США щодо допомоги Україні й наголосив, що Україна дуже чекає на системи протиповітряної оборони – такі, як Patriot.

Водночас, за його словами, ЗРК Patriot потребують прикриття, адже ворог продовжує використовувати розвідувальні дрони. Тому Україна потребує різних систем, навіть старих радянських, і ракет до них. Ілля Євлаш зауважив, що Сили оборони все ще використовують БУКи і С-300.

Речник Повітряних сил ЗСУ зауважив, доки ми чекаємо на американську допомогу, російські військові не припиняють завдавати масованих ракетних ударів по Україні.

«Звісно, що ворог буде максимально інтенсифікувати свої удари по нашій території, намагатиметься вибити критичну енергетичну інфраструктуру, наскільки це можливо», – наголосив Ілля Євлаш.

За його інформацією, в окупантів ще багато ракет. Деякі ракет чи не одразу з конвеєра росіяни запускають по території України.

Саме тому нашим Силам оборони до постачання систем ППО різних типів, а також F-16, треба відбивати ці атаки.