Оперативне командування "Північ": Лінія оборони вибудувана, вона вже є, і ми її посилюємо

Про це сказав речник оперативного командування "Північ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону, повідомляє Gazeta.ua.

"Лінія оборони вибудувана, вона вже є, і ми її посилюємо. Вглиб вибудовуються додаткові смуги, дуже потужні", - сказав пресофіцер.

Мисник зазначив, що на ділянці кордону з білоруссю на Чернігівщині військові наразі не спостерігають диверсійних груп з боку білорусі.

На ділянці кордону з білоруссю у Чернігівській області військові не спостерігають диверсійних груп з боку білорусі, сказав Мисник.

"Але наша розвідка постійно відстежує їхні переміщення і те, що у них відбувається. У них протягом місяця були заходи перевірки бойової готовності, і ми знаємо, що там долучалися порівняно з минулим роком набагато більше військовозобов'язаних до військових частин. Але зараз уже, з 17 квітня, почався процес повернення додому", - сказав Мисник.

Враховуючи досвід 24 лютого 2022 року, Збройні сили України знають, звідки просувалися росіяни, знають рельєф і територіальні особливості українських територій і які рф має спроможності на цьому напрямку, сказав пресофіцер.

"Тож ми розглядаємо різні варіанти, щоб дати відсіч у разі необхідності", - заявив військовий.