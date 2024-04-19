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Оперативне командування "Північ": Лінія оборони вибудувана, вона вже є, і ми її посилюємо

22.04.2024 / 17:27
Углиб Чернігівської і Сумської областей вибудовують додаткові смуги оборони, які є дуже потужними.

Про це сказав речник оперативного командування "Північ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону, повідомляє Gazeta.ua.

"Лінія оборони вибудувана, вона вже є, і ми її посилюємо. Вглиб вибудовуються додаткові смуги, дуже потужні", - сказав пресофіцер.

Мисник зазначив, що на ділянці кордону з білоруссю на Чернігівщині військові наразі не спостерігають диверсійних груп з боку білорусі.

На ділянці кордону з білоруссю у Чернігівській області військові не спостерігають диверсійних груп з боку білорусі, сказав Мисник.

"Але наша розвідка постійно відстежує їхні переміщення і те, що у них відбувається. У них протягом місяця були заходи перевірки бойової готовності, і ми знаємо, що там долучалися порівняно з минулим роком набагато більше військовозобов'язаних до військових частин. Але зараз уже, з 17 квітня, почався процес повернення додому", - сказав Мисник.

Враховуючи досвід 24 лютого 2022 року, Збройні сили України знають, звідки просувалися росіяни, знають рельєф і територіальні особливості українських територій і які рф має спроможності на цьому напрямку, сказав пресофіцер.

"Тож ми розглядаємо різні варіанти, щоб дати відсіч у разі необхідності", - заявив військовий.

Мисник, лінія оборони
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