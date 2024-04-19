Україна отримає зброю від США невдовзі після того, як проєкт допомоги стане законом, - ЗМІ

Після цього Україна зможе отримати першу партію військової допомоги.

Законопроект передбачає надання Україні 60,8 мільярдів доларів США, понад 23 мільярди доларів з яких будуть використані для поповнення озброєнь і запасів, наданих США. Пакет також включає 13,8 мільярдів доларів на сучасні системи озброєння та 10 мільярдів доларів економічної допомоги.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер у суботу уклав угоду щодо підтримки прийнятого Палатою представників пакету допомоги іноземним державам, проклавши шлях для першого голосування у верхній палаті, яке відбудеться у вівторок 23 квітня.

"Тепер Сенат готовий зробити наступний крок. Кілька хвилин тому демократи та республіканці уклали угоду, яка дозволяє Сенату завершити роботу над доповненнями до першого голосування у вівторок вдень", - написав Шумер.

Поставки американської зброї можуть знову почати надходити в Україну невдовзі після того, як пакет допомоги, який довго затримувався, стане законом, кажуть офіційні особи США, а товари зі запасів Пентагону в Німеччині будуть швидко доставлені залізницею до українського кордону, пише New York Times.

Представники США прямо не сказали, яку зброю Сполучені Штати надішлють Києву в рамках пакету, але прес-секретар Пентагону генерал-майор Патрік Райдер сказав журналістам у четвер, що, ймовірно, буде включено більше боєприпасів протиповітряної оборони та артилерії.

"У нас є дуже надійна логістична мережа, яка дозволяє нам дуже швидко переміщувати матеріальні засоби, як ми це робили в минулому. Ми можемо переїхати протягом кількох днів", — сказав генерал Райдер.