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Україна отримає зброю від США невдовзі після того, як проєкт допомоги стане законом, - ЗМІ

22.04.2024 / 16:25
10 квітня Палата представників схвалила пакет допомоги Україні на 60,8 мільярдів доларів. Тепер це питання має розглянути американський Сенат і потім підписати президент США Джо Байден. Американський лідер уже казав, що підпише закон одразу, як тільки проєкт схвалять законодавці.

Після цього Україна зможе отримати першу партію військової допомоги.

Законопроект передбачає надання Україні 60,8 мільярдів доларів США, понад 23 мільярди доларів з яких будуть використані для поповнення озброєнь і запасів, наданих США. Пакет також включає 13,8 мільярдів доларів на сучасні системи озброєння та 10 мільярдів доларів економічної допомоги.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер у суботу уклав угоду щодо підтримки прийнятого Палатою представників пакету допомоги іноземним державам, проклавши шлях для першого голосування у верхній палаті, яке відбудеться у вівторок 23 квітня.

"Тепер Сенат готовий зробити наступний крок. Кілька хвилин тому демократи та республіканці уклали угоду, яка дозволяє Сенату завершити роботу над доповненнями до першого голосування у вівторок вдень", - написав Шумер.

Поставки американської зброї можуть знову почати надходити в Україну невдовзі після того, як пакет допомоги, який довго затримувався, стане законом, кажуть офіційні особи США, а товари зі запасів Пентагону в Німеччині будуть швидко доставлені залізницею до українського кордону, пише New York Times.

Представники США прямо не сказали, яку зброю Сполучені Штати надішлють Києву в рамках пакету, але прес-секретар Пентагону генерал-майор Патрік Райдер сказав журналістам у четвер, що, ймовірно, буде включено більше боєприпасів протиповітряної оборони та артилерії.

"У нас є дуже надійна логістична мережа, яка дозволяє нам дуже швидко переміщувати матеріальні засоби, як ми це робили в минулому. Ми можемо переїхати протягом кількох днів", — сказав генерал Райдер.

США, Райдер
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