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У розвідці Британії розповіли про тактику окупантів довкола Часового Яру

22.04.2024 / 15:23
Розвідка Великої Британії проаналізувала ситуацію довкола Часового Яру, який атакують російські окупаційні війська.

Про це йдеться в огляді міноборони Британії від 21 квітня.

У відомстві, посилаючись на слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, зазначили, що рф хотіла б захопити Часів Яр до 9 травня, коли у москві проходять святкування дня перемоги у Другій світовій війні. Часів Яр є попереднім кроком на шляху до більшого міста - Краматорська.

Британські аналітики звернули увагу на заяву командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця від 18 квітня про те, що російські сили скидають 30-40 коригованих авіабомб на день.

"Імовірно, їх скидають російські літаки Су-25, які діють поблизу лінії зіткнення, і Су-34, які діють на відстані, використовуючи керовані авіабомби. Це узгоджене повітряне бомбардування, і ця тактика повторюється з Авдіївської кампанії", - мовиться в огляді міноборони.

У британській розвідці зазначають, що Часів Яр є добре захищеним і розташованим на височині.

"російські сухопутні сили досягли тільки слабкого прогресу в районі", - додали у відомстві.

Британія, розвідка, Часів Яр
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