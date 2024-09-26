Британська розвідка: Через атаки України росія зазнала найбільших від початку війни втрат у боєприпасах

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міністерства оборони Великої Британії.

У відомстві нагадали, що 18 вересня Україна атакувала арсенал біля Торопця у Тверській області. У результаті атаки було знищено близько 30 тисяч тонн боєприпасів.

Через кілька днів під ударом українських безпілотників опинився склад боєприпасів у Краснодарському краї. Також був атакований ще один арсенал у Тверській області.

Сумарний тоннаж знищених боєприпасів на трьох вищевказаних складах є найбільшим за весь час від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

У британській розвідці вважають, що наслідки цих ударів можуть призвести до розосередження російської логістики. Це викличе додаткове навантаження на і без того розтягнуту систему.

Підкреслено, що Україні вдалося здійснити три успішні атаки поспіль, попри велику кількість засобів ППО, які росіяни розмістили вздовж лінії фронту та в тилу.