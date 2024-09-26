Войти | Зарегистрироваться
02:37

вторник,
01 октября
Онлайн
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
Країна
Зеленський: росія зруйнувала всі українські ТЕС та більшу частину гідроенергетичних потужностей
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
Країна
ВООЗ: З грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я України відбуваються практично щодня
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

лавров зробив заяву щодо Грузії, Абхазії та Південної Осетії

30.09.2024 / 14:21
Глава МЗС рф сергєй лавров заявив про готовність допомогти Грузії в примиренні із самопроголошеними республіками – Абхазією і Південною Осетією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Ехо Кавказу".

"Нинішнє грузинське керівництво просто чесно оцінює минуле. Вони так і сказали, що "хочемо примирення історичного". А в якому вигляді, в якій формі це примирення може відбутися – це вирішувати самим країнам: і Абхазії, і Південній Осетії.

Вони сусіди з Грузією, там все одно якісь контакти неминучі. Якщо буде інтерес з усіх боків у нормалізації цих відносин, забезпеченні домовленостей про ненапад... ми в разі зацікавленості сторін будемо готові допомагати", – сказав лавров на пресконференції за підсумками тижня високого рівня 79-ї сесії Генасамблеї ООН.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе під час виступу на сесії Генасамблеї ООН заявив, що його країна сподівається "відновити всі зруйновані мости" з Абхазією і Цхінвальським регіоном.

лавров
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
30 сентября
29 сентября
28 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.