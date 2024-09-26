лавров зробив заяву щодо Грузії, Абхазії та Південної Осетії

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Ехо Кавказу".

"Нинішнє грузинське керівництво просто чесно оцінює минуле. Вони так і сказали, що "хочемо примирення історичного". А в якому вигляді, в якій формі це примирення може відбутися – це вирішувати самим країнам: і Абхазії, і Південній Осетії.

Вони сусіди з Грузією, там все одно якісь контакти неминучі. Якщо буде інтерес з усіх боків у нормалізації цих відносин, забезпеченні домовленостей про ненапад... ми в разі зацікавленості сторін будемо готові допомагати", – сказав лавров на пресконференції за підсумками тижня високого рівня 79-ї сесії Генасамблеї ООН.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе під час виступу на сесії Генасамблеї ООН заявив, що його країна сподівається "відновити всі зруйновані мости" з Абхазією і Цхінвальським регіоном.