The Guardian: Блінкен не планує зустрічатись з главами МЗС росії та Китаю

Про це Блінкен сказав журналістам, передає The Guardian.

Блінкен має намір прибути до столиці Індії Нью-Делі на зустріч глав МЗС країн G20, де, як очікується, будуть також міністр закордонних справ росії сергій лавров та його китайський колега Цінь Ган.

Блінкен сказав, що "не планує бачити ні того, ні іншого на Двадцятці", хоч і припускає, що братиме участь у спільних заходах одночасно з ними.