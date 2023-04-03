Блінкен провів телефонну розмову з лавровим

Про це йдеться в офіційному повідомленні Держдепартаменту США за результатами розмови в неділю, передає Укрінформ.

«Держсекретар Блінкен висловив серйозну стурбованість США у зв’язку з неприйнятним затриманням росією американського журналіста. Держсекретар закликав до його негайного звільнення», - зазначається в документі.

Крім того, Блінкен закликав кремль негайно звільнити неправомірно утримуваного в росії громадянина США Пола Вілана.

Сторони також обговорили важливість «створення середовища, яке дозволяє дипломатичним представництвам виконувати свою роботу».