Боррель: Головування росії в Радбезі ООН доречне для першоквітневого Дня дурнів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

"Сьогоднішнє головування росії в Радбезі ООН доречне для першоквітневого Дня дурнів", - вказав політик.

Боррель зазначив, що попри те, що рф є постійним членом Ради безпеки, вона весь час порушує саму суть правових рамок Організації Об'єднаних Націй.

"ЄС протистоятиме будь-яким зловживанням з боку росії під час її головування", - додав високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки.