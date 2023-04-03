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Боррель: Головування росії в Радбезі ООН доречне для першоквітневого Дня дурнів

02.04.2023 / 16:50
Європейський Союз протистоятиме будь-яким зловживанням з боку рф під час її головування в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля.

"Сьогоднішнє головування росії в Радбезі ООН доречне для першоквітневого Дня дурнів", - вказав політик.

Боррель зазначив, що попри те, що рф є постійним членом Ради безпеки, вона весь час порушує саму суть правових рамок Організації Об'єднаних Націй.

"ЄС протистоятиме будь-яким зловживанням з боку росії під час її головування", - додав високий представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки.

Боррель, День дурнів
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