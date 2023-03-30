Передачу Україні танків Leopard та БМП Marder з боєприпасами вже підтверджено

Про це свідчить оновлений список переданої Україні допомоги на сайті уряду.

Порівняно з даними за попередній тиждень, у списку вказано важку бронетехніку, передачу якої вже підтверджували офіційно - 18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами та 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами.

Крім того, у списку: