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Передачу Україні танків Leopard та БМП Marder з боєприпасами вже підтверджено

31.03.2023 / 14:33
Німеччина протягом тижня передала Україні танки Leopard 2, бойові машини піхоти Marder.

Про це свідчить оновлений список переданої Україні допомоги на сайті уряду.

Порівняно з даними за попередній тиждень, у списку вказано важку бронетехніку, передачу якої вже підтверджували офіційно - 18 танків Leopard 2A6 з боєприпасами та 40 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами.

Крім того, у списку:

  • дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини для бронетехніки Bergepanzer 3 (на базі танка Leopard 2);
  • два танки для розмінування WISENT 1 (на базі танка Leopard 2);
  • ще 24 вантажівки Zetros, на додаток до 28 переданих раніше (разом – вже 52);
  • ще 40 тисяч аптечок, на додаток до 120 тисяч переданих раніше (сукупно – вже 160 тисяч);
  • 103 тисячі турнікетів.
Leopard, Marder
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