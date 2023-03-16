Остін: На сьогодні дев'ять країн зобов'язуються надати Києву понад 150 танків Leopard

Про це пише УНН.

"Коаліція країн, які надають танки Leopard (Україні - ред.), продовжує зростати. Дев'ять країн зараз зобов'язуються надати понад 150 танків Leopard", - відзначив Остін.

Міністр оборони США Ллойд Остін 15 березня відкрив чергове засідання контактної групи з питань оборони України.

Під час виступу він повідомив, що "Рамштайн", який проходить в онлайн-форматі, буде зосереджений на координації довгострокової підтримки. Зокрема, союзники "шукатимуть шляхи" для нових поставок Україні боєприпасів, систем ППО, а також зосередяться на питанні збільшення виробництва боєприпасів.