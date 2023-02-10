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Остін і Резніков обговорили питання щодо поставок Україні артилерії та засобів ППО

13.02.2023 / 09:07
Міністри оборони США Ллойд Остін і України Олексій Резніков телефоном обговорили питання щодо поставок Заходом Києву артилерії та засобів ППО як пріоритетних, які будуть порушені на засіданні Контактної групи з оборони України (UDCG).

Про це повідомляють у повідомив Пентагоні.

"Міністр оборони Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Резніковим щодо пріоритетів для обговорення на засіданні Контактної групи з оборони України наступного тижня у Брюсселі, включно з протиповітряною обороною та артилерією", - йдеться в повідомленні.

Сторони також наголосили на "важливості того, щоб засоби, обіцяні UDCG минулого місяця, були доставлені на поле бою якнайшвидше".

Резніков "представив оновлену інформацію про стан справ на місцях в Україні", повідомив Пентагон.

Резніков, Остін
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