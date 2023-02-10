Українцям нагадали як уберегтися від пожежі під час відключень світла

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

Необережне поводження з вогнем може наробити багато біди. Неухильно дотримуйтеся правил безпеки!", - заявили в службі.

Крім того, ДСНС підготували ряд правил з безпечного користування зі звичними, на перший погляд, предметами, проте нехтування цих правил може призвести до безповоротних наслідків.

Свічки

Використовуйте невисокі, стійкі, металеві свічники.

Тримайте запалені свічки на безпечній відстані від горючих матеріалів.

Не паліть свічки до кінця - залишайте недогарок довжиною 2-3 см.

Не залишайте запалені свічки без нагляду.

Газовий туристичний пальник

Купуйте лише сертифіковану продукцію лише у ліцензованих точках продажу.

Неухильно дотримуйтеся інструкції виробника. Завжди перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину.

Розрахований для використання на відкритому повітрі. Якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.

Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх якомога далі від дії високих температур.

Пічне опалення

Не допускайте перегріву печей. Слідкуйте, щоб в стінах печей і димарів не було тріщин.

Протягом опалювального періоду слід очищати димоходи.

На підлозі з горючих матеріалів, перед топковими дверцятами, прибийте металевий лист розміром 50х70 см.

Не користуйтеся для розпалу печей легкозаймистими рідинами.

Не залишайте прилади, що топляться, без нагляду.

Генератори

Для багатьох українців нині генератори стали невіддільною частиною життя. Їх використовує великий та малий бізнес та звісно багато людей використовує їх для особистого користування.

Проте ДСНС України наголошує на неухильному дотриманні правил безпеки під час використання електрогенераторів, оскільки пересувні електростанції є джерелом підвищеної небезпеки.

"Важливо використовувати лише сертифіковану продукцію, куплену у ліцензованих точках продажу, та уважно дотримуватись інструкцій виробника", - додали в службі.

Розміщення

Генератор необхідно розміщувати ззовні будівлі (бажано під навісом) або в окремому технічному просторому приміщенні з працюючою вентиляцією і можливістю провітрювання.

Відстань від генератора до суміжних об’єктів (будівель, стін з вікнами, автомобілів тощо) - не менше 6 метрів. Допускається встановлювати електрогенератор біля суцільних негорючих стін (без вікон) на відстані не менше 1 м. Генератор необхідно встановлювати на рівному надійному майданчику.

Будь-яке пошкодження електричних провідників або обладнання повинно бути усунуто негайно.

Підключення

Підключення генератора повинен здійснювати кваліфікований електрик, неухильно дотримуючись інструкції з підключення та експлуатації.

Важливо перевірити технічні характеристики, специфікацію та потужність даної моделі генератора та перед підключенням одягнути сухий захисний одяг (гумові рукавички, взуття на гумовій підошві, бажано засоби захисту органів зору та слуху).

При підключенні електроприладів необхідно використовувати подовжувачі й кабелі високої якості, без пошкоджень і порізів. На вилках електричних приладів повинен бути заземлюючий контакт.

Експлуатація

Експлуатацію генератора необхідно здійснювати відповідно до технічної документації та рекомендацій виробника.

Перед пуском генератора необхідно перевірити стан електропроводки та споживачів, усунути їх пошкодження. Також необхідно усунути перекручування дротів, контакту з гарячими поверхнями, наявність корозії на контактах. Електричні елементи генератора повинні бути заземлені, необхідно уникати контакту силових контурів генератора з водою та іншими предметами.

Генератор не бажано вмикати в умовах підвищеної вологості, під час дощу або снігу. Також слід уникати контакту з елементами генератора, які обертаються.

Під час роботи електрогенератору контролюйте його технічний стан. У разі виявлення підтікань палива, мастила або сторонніх звуків, що свідчать про його несправність, негайно вимкніть електрогенератор та знеструмте його.

Зберігання ПММ

Пальне та мастило для генератора необхідно зберігати окремо, на відстані не менше 10 м до суміжних об’єктів (будівель, автомобілів) у спеціальних каністрах, які призначені для зберігання палива поза межами жилої зони. Найбезпечніше зберігати у провітрюваній, окремо розташованій зоні з навісом, з обмеженим доступом для сторонніх осіб та дітей.

Не допускайте проливу палива та щільно закривайте каністри. У випадку проливу палива - посипте місце проливу піском, який потім зберіть у металевий ящик чи відро.

Дії під час загорання генератора

Негайно повідомте про це ДСНС за телефоном 101. При цьому необхідно назвати місцезнаходження об’єкта, вказати місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також повідомити своє прізвище.

Знеструмити електрогенератор;

Вжити (за можливості) заходів щодо гасіння (локалізації) пожежі первинними засобами пожежогасіння. У таких випадках краще використовувати вогнегасники для гасіння пожежі класу В (горіння рідких речовин або твердих речовин, які розтоплюються). Зазначену інформацію можна знайти на етикетці вогнегасника. Також у інших ситуаціях можливе використання кошми або щільної ковдри, якими необхідно накрити генератор).

У разі необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби.

Організувати зустріч підрозділів ДСНС, надати їм допомогу у виборі найкоротшого шляху для під’їзду до осередку пожежі.

Забороняється під час використання генераторів: