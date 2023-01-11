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ДСНС: Увечері окупанти завдали удару по Харкову і влучили у склад піротехніки

11.01.2023 / 15:46 28 февраля 2014, пятница, №038 (311)
Рятувальники вночі загасили пожежу, яка виникла на складі піротехніки в Харкові внаслідок ворожого обстрілу. Про це 11 січня розповіли у пресслужбі регіонального управління ДСНС.

Увечері 10 січня російські окупанти завдали удару по Харкову і влучили у склад піротехніки, повідомляв голова ОВА Олег Синєгубов. Почали детонувати феєрверки. Російські Telegram-канали в цей час писали про "влучання у склад боєприпасів".

"Близько 23.00 ворог завдав ракетного обстрілу по місту Харкову. Одна з ракет влучила в одноповерхову складську будівлю, у результаті чого сталася пожежа на площі понад 1 тис. м². Пожежу ліквідовано о 1.41", – ідеться в повідомленні ДСНС.

На місці події працювали 25 рятувальників і чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки.

ДСНС
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