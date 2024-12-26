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AP: У Польщі розробляють правила евакуації населення та культурних цінностей на випадок військової загрози

06.01.2025 / 15:23
Міністерство внутрішніх справ Польщі підготує список правил евакуації цивільного населення та національних культурних цінностей на випадок стихійного лиха або військової загрози.

Про це повідомляє AP.

Відповідний документ мають намір розробити за три місяці.

Правила базуються на законі про захист цивільного населення, що набув чинності 1 січня.

Законопроєкт передбачає виділення не менше 0,3% річного валового національного продукту на посилення готовності до евакуації.

Як зауважується, правила визначатимуть обов’язки та координацію служб цивільної безпеки, котрі відповідатимуть за переміщення населення в безпечні місця, а також міститимуть рекомендації щодо евакуації та збереження творів мистецтва.

Польща
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