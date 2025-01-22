Сибіга: Розстріли росією українських військовополонених демонструють, що Україна протистоїть справжнім звірям

“Управління Верховного комісара ООН з прав людини підтверджує зростання кількості страт росіянами українських військовополонених. Щонайменше 79 випадків з кінця серпня 2024 року. Це може бути одна з найбільших кампаній умисного вбивства військовополонених у сучасній історії. Ці звірства вимагають термінових міжнародних дій”, - написав він у соцмережі Х.

За словами Сибіги, жахливі розстріли росією українських військовополонених демонструють, що Україна протистоїть справжнім звірям.

“Світ повинен не тільки засудити, а й вжити термінових заходів. Потрібні нові ефективні міжнародно-правові інструменти, конкретні кроки для притягнення винних до відповідальності”, - наголосив міністр.

Раніше Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні заявила про різке збільшення повідомлених страт українських військовослужбовців, захоплених російськими збройними силами. З кінця серпня 2024 року Місія зафіксувала 79 випадків таких страт у 24 окремих інцидентах.