Боррель запросив нового міністра закордонних справ України до участі в роботі Ради міністрів ЄС

Як повідомляє Укрінформ, про це високий представник ЄС написав у власному блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

Боррель подякував колишньому міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі за професійне та віддане представлення України на міжнародній арені у важкий час повномасштабної російської агресії, та висловив впевненість у тому, що досвідчений дипломат Андрій Сибіга, який щойно обійняв цю посаду, буде продовжувати важливий внесок МЗС України у міжнародні зусилля з політичної та військової підтримки України у боротьбі проти російського вторгнення.

«Мій друг і колега, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба був замінений його колишнім заступником Андрієм Сибігою. Я хочу віддати шану його величезній роботі, яку він здійснив, представляючи Україну у дуже важкий час, а також просуванню відносин між ЄС і Україною. На основі таких тісних відносин, ми будемо продовжувати підтримувати боротьбу України за її свободу і суверенітет так довго, як це буде необхідним, і чого б це не було варто», - написав Боррель.

Він зауважив, що Кулеба обіймав свою посаду керівника зовнішньополітичного відомства в умовах агресивної війни, найгіршої з часів Другої світової війни, і назвав цю роботу «однією з найскладніших у світі».

За словами Борреля, він співпрацював з Кулебою дуже тісно, навіть тісніше, ніж з багатьма міністрами закордонних справ країн ЄС. Вперше він зустрів українського міністра під час першого візиту до Києва напочатку 2020 року. У січні 2022 року високий представник ЄС разом з міністром Кулебою здійснили поїздку на Донбас, де Боррель на власні очі побачив, наскільки небезпечною була ситуація на лінії демаркації. Саме Боррелю, першому із західних офіційних осіб, Кулеба зателефонував після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

З початку російської повномасштабної агресії Боррель відвідував Україну п’ять разів, разом з міністром Кулебою організував виїздну зустріч міністрів закордонних справ ЄС у Києві у жовтні минулого року. З 2022 року ЄС надав Україні економічну, гуманітарну допомогу, а також військову підтримку, вперше у своїй історії допомагаючи військовим чином країні, що перебувала у війні. Минулого року Україна стала країною-кандидатом, та розпочала шлях до членства в ЄС.

«Дмитро Кулеба зробив суттєвий внесок у ці досягнення, завдяки власному залученню та дипломатичним навичкам. У ширшому контексті, він був видатним голосом української дипломатії по усьому світу. Від Африки до Латинської Америки, йому вдавалося чітко та переконливо пояснювати аудиторії, значною мірою не обізнаної з реаліями у цьому регіоні, чому Україна має отримувати підтримку у боротьбі проти жорстокого агресора, який порушив міжнародне право та Хартію ООН», - написав високий представник ЄС.

Він також висловив сподівання продовжити роботу з Андрієм Сибігою, який є досвідченим дипломатом.

«Наступні місяці будуть визначальними для ходу цієї війни. дуже важливо мати такого досвідченого дипломата, як Андрій Сибіга, на чолі української дипломатії, - щоб продовжувати забезпечення широкої міжнародної підтримки для України, починаючи з ООН», - зазначив Боррель.

Високий представник ЄС повідомив, що під час першого телефонного дзвінка новому українському міністру кілька днів тому він запросив Сибігу до участі в роботі Ради міністрів ЄС із закордонних справ. Таке долучення українського міністра до зустріч європейських урядовців стала традиційною з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.

«На жаль, важлива допомога, яку ми вже надали Україні, не була достатньою для відновлення українського суверенітету над всією територією, та для того, щоб покласти край російській агресивній війні. Я запевнив міністра Сибігу, що ЄС буде стояти поряд з Україною, так довго, як буде необхідним, ц чого б це не вимагало», - підкреслив високий представник ЄС.

Боррель окремо наголосив, що ЄС буде продовжувати нарощувати політичну та військову допомогу для України. Він підтвердив, що має намір протягом наступних місяців, які залишилася до завершення повноважень на посаді високого представника ЄС, здійснити візит до України, щоб надалі розвинути таке співробітництво.

Боррель також висловив впевненість, що Кая Каллас, яка після нього обійме посаду високого представника ЄС, продовжить роботу з надання Україні ефективної підтримки у спільній боротьбі за перемогу України та за її свободу.