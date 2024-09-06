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Мірча Джоане: Альянс не має інформації, яка вказує на навмисний напад росії на союзників НАТО

09.09.2024 / 11:14
Минулої ночі під час чергової дронової атаки рф, один із безпілотників росіян порушив повітряний простір Румунії. У НАТО засудили такі дії.

Про це заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х (колишній Twitter).

"НАТО засуджує нічне порушення росією повітряного простору Румунії", - написав Джоане.

Він додав, що хоч Альянс не має інформації, яка вказує на навмисний напад росії на союзників НАТО, проте такі дії безвідповідальні та потенційно небезпечні.

Нагадаємо, у ніч із 7 на 8 вересня росія вкотре атакувала Україну дронами. Здебільшого їх фіксували в Одеській області.

О 02:49 у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що дрон росіян перетнув кордон Румунії і увійшов у повітряний простір цієї держави. Безпілотник був на території країни НАТО майже годину. О 03:41 стало відомо, що дрон залишив Румунію.

НАТО, Джоане
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