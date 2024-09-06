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77% німців вважають, що Шольц є слабким лідером, - опитування

09.09.2024 / 14:21
У Німеччині рекордна кількість громадян вважають, що чинний канцлер – лідер Соціал-демократичної партії Олаф Шольц – не володіє якостями сильного лідера.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить опитування ZDF-Politbarometer.

Згідно з опитуванням, 77% респондентів вважають, що Шольц є слабким лідером. Протилежної думки про лідерські якості канцлера – лише 17% опитаних німців, ще шість відсотків не мають думки з цього питання.

Загалом майже дві третини респондентів незадоволені роботою канцлера ФРН: 65% кажуть, що він погано справляється зі своїми обов'язками, і лише 32% респондентів оцінюють його роботу позитивно.

Крім того, 74% респондентів вважають, що Шольц не повинен бути кандидатом на посаду канцлера від Соціал-демократичної партії в наступному році. Серед виборців соціал-демократів такий варіант обрали 49%.

Як зазначає ZDF, особисті якості канцлера Німеччини також впливають на оцінку роботи федерального уряду: 71% респондентів оцінюють її як погану, і лише 25% вважають, що уряд виконує свою роботу добре або досить добре.

опитування, Шольц
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