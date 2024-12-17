Кучерявенко: Знадобиться близько 2 тижнів на повне відновлення держреєстрів Мін'юсту після кібератаки

"Близько 2 тижнів має пройти до повного відновлення реєстрів. Чіткі терміни абсолютного відновлення реєстрів ми зможемо надати в понеділок-вівторок", - сказав він в ефірі телемарафону.

За його словами, це була найпотужніша кібератака росіян на реєстри, проте жодної інформації внаслідок неї втрачено не було.

"Мін'юст у режимі 24/7 відновлює реєстри. До цього часу будуть відновлені, як ми сподіваємося, платформи, на яких будуть відновлюватися реєстри", - сказав Кучерявенко.

Нагадаємо, Міністерство юстиції України 19 грудня заявило про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри.

Пізніше віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила, що рф здійснила кібератаку на державні реєстри, які перебувають у компетенції Мін'юсту, з метою порушення роботи критичної інфраструктури, їхню роботу тимчасово призупинено. Вона зазначила, що час першочергового відновлення становитиме орієнтовно до двох тижнів. За її словами, першочергово буде відновлено Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

20 грудня Стефанішина заявила, що всі дані в реєстрах буде відновлено, але це займе певний час, а також, що внаслідок кібератаки рф на мережеву інфраструктуру Мін'юсту, яка обслуговує держреєстри, витік персональних даних не підтверджено.