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МО України допустило до використання у підрозділах ЗСУ дистанційно керований бойовий модуль Wolly

22.12.2024 / 13:15
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони дистанційно керований бойовий модуль Wolly українського виробництва.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міноборони.

За інформацією Міноборони, модуль оснащується кулеметом калібру 7,62 або 12,7 мм із боєкомплектом з системою автоматичної подачі набоїв, тепловізором, системою автоматичного виявлення, розпізнавання та супроводження цілей.

«Вітчизняні зброярі втілили у бойовому модулі технологічні рішення, які ґрунтуються на запитах з військ та реальному бойовому досвіді українських захисників. Було враховано низку пропозицій щодо способів керування модулем, автоматизації окремих процесів його практичного застосування», - зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Wolly зручно транспортувати. Він порівняно легкий: до місця встановлення його може доставити один військовослужбовець.

Заряду акумуляторів вистачає на кілька днів роботи.

Wolly
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