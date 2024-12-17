Подоляк: Вислів Зеленського не зовсім є медичним терміном, але інакше охарактеризувати стан путіна не можна

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми Україна".

"Суб'єкт путін не є президентом країни, він не є вибраним президентом. Це авторитарний лідер. Те, що він говорить, які аналогії наводить - це говорить про збочений психічний розлад. І безумовно президент України просто це фіксує", - сказав він.

Подоляк додав, що хоч вислів Зеленського не зовсім є медичним терміном, але інакше охарактеризувати стан путіна не можна.

Радник керівника ОП також пояснив, що таким чином президент України говорить усім партнерам, що російський диктатор не є дієздатною особою і з ним не можна про щось домовлятись та щось підписувати.

"Що можна робити? Примушувати, примушувати і ще раз примушувати. Це єдині інструменті, які дійсно будуть мати суттєве значення", - резюмував він.

Нагадаємо, днями путін на своїй "прямій лінії" закликав провести "високотехнологічну дуель". Зокрема, запропонував Заходу розташувати системи ППО в Києві, щоб спробувати переходити російську ракети "Орєшнік". У відповідь на це, Зеленський на своїй сторінці в Twitter назвав його довбо**бом.

"Люди гинуть, а йому "цікаво"... Довбо**б", - написав президент України.