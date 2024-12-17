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Зеленський: У світі є сотні напрямів відносин, у яких для України потрібен реальний, конкретний, відчутний результат

23.12.2024 / 09:10
Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність зробити все, щоб 2025 рік став для України роком справедливого миру.

"Майбутній рік буде ключовим з точки зору саме цього завдання - ми маємо зробити все, щоб 2025 рік став для України роком справедливого миру", - сказав він, звертаючись до дипломатичних працівників у день їхнього професійного свята.

"Ми всі розуміємо, що в січні - після зміни адміністрації Сполучених Штатів Америки - відбудеться і багато змін у міжнародних справах", - зазначив президент.

Він нагадав, що наступного року в деяких ключових країнах - Німеччині, Польщі та інших - вибори. Також постійно змінюється внутрішній баланс сил і настрої в таких регіонах, як Близький Схід, регіон Затоки, Північна Африка, Сахель, Латинська Америка.

"Потрібно просування інтересів України у відносинах із Китаєм, Індією, іншими державами Азії, розвиток реального партнерства з Японією, більш змістовні відносини з Кореєю. У світі є сотні напрямів відносин, у яких для України потрібен реальний, конкретний, відчутний результат. І саме це - ваша робота", - заявив президент, звертаючись до дипломатів.

Зеленський
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