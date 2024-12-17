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ДПСУ: Передріздвяний період спричинив рекордну кількість перетинів державного кордону

23.12.2024 / 17:27
Українські прикордонники зафіксували рекордну кількість перетинів кордону напередодні свят.

Найбільший пасажиропотік спостерігається на пунктах пропуску з Польщею. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Передріздвяний період спричинив рекордну кількість перетинів державного кордону. За останню добу його перетнули 150 тис. громадян - це один із найвищих показників за останні роки", - розповіли прикордонники.

Згідно з даними ДПСУ, зростання фіксується на всіх ділянках, але найбільший пасажиропотік спостерігається у пунктах пропуску на кордоні з Польщею.

"Водночас, суттєвої переваги в'їзду в Україну над виїздом не спостерігається. Упродовж доби державний кордон в обидва напрямки перетнули в середньому по 75 тис. осіб", - додали прикордонники.

У ДПСУ додали, що збільшення пасажиропотоку призводить до черг.

ДПСУ, Держприкордонслужба
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