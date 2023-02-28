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В ДПСУ попередили про активність ворожих ДРГ

28.02.2023 / 13:30
В ДПСУ попередили про активність ворожих ДРГ
За останні місяці окупанти активізували діяльність диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) на кордонах, намагаючись потрапити на територію України.

Як повідомив в ефірі національного телемарафону помічник голови Держприкордонслужби України (ДПСУ) - прессекретар Андрій Демченко, ворожі ДРГ фіксували у Харківській, Сумській та Чернігівській областях, передає УНН.

“За останні декілька місяців активне використання ДРГ ми фіксували по Харківській та по Сумській областях. Не можна сказати, що вони досить активні, але звісно, що такі випадки є. Останні випадки фіксувалися і по Харківській області, до цього більш активно ДРГ використовувалося напередодні Нового року. В подальшому, була Сумська область”, — зазначив він.

За його словами, українські захисники, складові сил оборони виявляють ворожі диверсійні групи, та наносять їм ураження, внаслідок чого ворог відступає за лінію кордону.

“Проте, використання таких ДРГ ворогом, в першу чергу, націлено, щоб виявити місця, де базуються українські захисники, як побудована наша оборона, щоб в подальшому також наносити ураження з артилерії, мінометів.

Бо, фактично, щодня ворог обстрілює території прикордоння – в Чернігівській і Сумській областях. А також на тій частині Харківської області, де ворога було відкинуто за межі кордону. Але, розуміючи, де знаходяться сили оборони – вони намагаються поцілити і по українським захисникам. Це загроза і мирному населенню, бо ворог інколи наносить удари хаотично, або ж прицільно по населеним пунктам. Від цього страждають мирні люди та інфраструктура”, – додав Демченко.

ДПСУ, ДРГ
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