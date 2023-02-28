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У Держпродспоживслужбі розповіли, що робити у разі крадіжки речей з камери зберігання у магазині

28.02.2023 / 15:26
У разі крадіжки речей з камери зберігання у магазині потрібно відразу викликати адміністрацію закладу і поліцію.

Адміністрація супермаркету несе повну відповідальність за схоронність речей. Про це повідомила Держпродспоживслужба.

"Адміністрація супермаркету несе повну відповідальність за схоронність речей, які зберігаються у комірках схову (частина 3 статті 937 Цивільного кодексу України). Зберігач речей повинен відшкодувати всі збитки у разі втрати у розмірі їх вартості", – пишуть.

Згадайте, що саме знаходилося у вашій сумці. Детально опишіть всі речі поліції, щоб зафіксувати все документально.

Якщо адміністрація магазину відмовляється добровільно відшкодувати заподіяні збитки у повному розмірі, ви маєте право звернутися з відповідним позовом до суду.

"Пам'ятайте головне, що залишення речей у камері схову в магазині – це право, а не обов'язок покупця", – повідомляють.

супермаркет, Держпродспоживслужба
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