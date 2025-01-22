У Раді зареєстровано закон про відповідальність співробітників ТЦК за мобілізацію тих, хто їй не підлягає

Про це йдеться на сайті парламенту, передають Українські Новини.

Законопроєкт зареєстровано під № 12442 і назвою – "Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, головами та членами військово-лікарських комісій".

Станом на вечір 27 січня текст самої ініціативи відсутній.

Авторами законопроєкту виступили 25 депутатів.

Серед авторів: заступник голови комітету з правоохоронної діяльності, депутат від фракції "Слуга народу" Максим Павлюк, його колеги по фракції – голова комітету з нацбезпеки Олександр Завітневич та член того ж комітету Олександр Федієнко.