Проти Умєрова зареєстрували кримінальне провадження

"Так, у діях міністра може мати місце злочин за ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем)", - повідомляє ЦПК у телеграм-каналі.

Як відзначають у ЦПК, 24 січня Умєров всупереч закону відмовився виконувати рішення Наглядової ради Агенції оборонних закупівель про продовження контракту з директором АОЗ Мариною Безруковою ще на рік.

Також Умєров звільнив двох членів Наглядової ради, які підтримали це рішення - Тараса Чмута і Юрія Джигиря.

"Ми впевнені, що за ці дії доведеться відповідати і НАБУ має ретельно перевірити мотиви і наслідки рішень міністра", - підкреслили у ЦПК.

Нагадаємо, Міноборони на початку 2024 року березня анонсувало створення наглядових рад у складі трьох незалежних членів та двох представників держави в Агенції оборонних закупівель та "Державного оператора тилу", які замінили внутрішні підрозділи міністерства, що здійснювали закупівлі.

У середині червня Міноборони повідомило про отримання від рекрутера ТОВ "Телент Едвайзорс" (Odgers Berndtson) списку 12 кандидатів у незалежні члени наглядової ради АОЗ із шести країн, а в середині липня рекрутер ТОВ "Ворлд Екзекьютів партнерз" (Heidrick & Strugg) 9 кандидатів у незалежні члени наглядової ради ДОТ із 7 країн. Остаточно наглядові ради АОЗ і ДОТ були створені в січні 2025 року, проте в грудні було змінено статути цих підприємств із урізанням повноважень наглядових рад. Наглядова рада АОЗ в умовах конфлікту міністра і директора агентства, що вже сформувалася, 21 січня одноголосно вирішила продовжити контракт з Безруковою на рік, а також провести комплексний аудит діяльності Агенції із залученням міжнародної ради аудиторів НАТО.

Міноборони не погодило таке продовження, проте наглядова рада тепер уже двома голосами проти двох з урахуванням переважного права голосу голови ради ексзаступника міністра оборони Юрія Джигира продовжила контракт Безрукової 24 січня. У той же день Умєров повідомив, що контракт з Безруковою не буде продовжено, а керуватиме АОЗ голова ДОТ Жумадилов, поєднуючи ці посади.

Міністр також заявив, що ініціював звільнення свого заступника Дмитра Кліменкова, який курирує закупівлі, а також відкликає двох представників держави в наглядовій раді – Джигира та директора фонду "Повернися живим" Тараса Чмута, які проголосували за продовження повноважень Безрукової, і здійснить перезапуск наглядової ради.

Обсяг закупівель АОЗ становить близько 300 млрд грн на рік, ДОТ – близько 100 млрд грн.