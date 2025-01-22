Експерт: На підконтрольній Україні території живе 29 млн людей

Ця кількість відповідає дійсності, сказав заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун.

Похибка складає плюс-мінус 1 млн.

"В наших складних умовах це цілком прийнятна похибка. Більш-менш ця цифра відповідає реальності. Якщо ж хтось озвучує цифру у 28 чи 30 мільйонів, то посперечатися з цим важко, тому що ми не маємо об'єктивної інформації", - додав Гладун.