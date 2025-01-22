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Експерт: На підконтрольній Україні території живе 29 млн людей

27.01.2025 / 17:27
Західні експерти підрахували, що на підконтрольній Україні території живе 29 млн людей.

Ця кількість відповідає дійсності, сказав заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун.

Похибка складає плюс-мінус 1 млн.

"В наших складних умовах це цілком прийнятна похибка. Більш-менш ця цифра відповідає реальності. Якщо ж хтось озвучує цифру у 28 чи 30 мільйонів, то посперечатися з цим важко, тому що ми не маємо об'єктивної інформації", - додав Гладун.

Гладун
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