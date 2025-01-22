Садовий: У 2025 році в Україні можуть відновити роботу кілька аеропортів

Про це він розповів інтерв’ю виданню "Твоє місто".

"Однозначно, що цього року в Україні почнуть працювати декілька аеропортів. Для цього є технічні та інші можливості. Має бути політичне рішення. Мабуть, воно буде", – заявив Садовий.

Міський голова наголосив, що наявність країни на авіаційній карті світу є важливим фактором її безпеки. Він навів приклад Ізраїлю, де під час війни аеропорт Тель-Авіва працював у звичайному режимі і став ключовим пунктом зв’язку зі світом, а всі літаки єврейської авіакомпанії мають спецобладнання для захисту від атак.

"І це була персональна відповідальність. Слава Богу, ніхто жоден літак не збив. Всі літаки єврейської авіакомпанії мають спецобладнання під крилами, яке застосовується у випадку, якщо є якась небезпека атаки тощо. Світ це вже пройшов. У нас немає іншого варіанту, ми повинні виживати, жити в часі війни", - розповів він.

Садовий також зазначив, що відкриття аеропортів сприятиме підтримці авіаційної інфраструктури навіть у військових умовах.

Нагадаємо, що в листопаді 2024 року іноземні медіа, зокрема агентство Reuters, повідомляли про тривалі переговори України з європейськими авіаційними регуляторами та авіакомпаніями щодо відновлення авіаперевезень.