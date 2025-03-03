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Геґсет: Вашингтон готовий до війни з Пекином

06.03.2025 / 15:23
США "готові" до війни з Китаєм, після погроз з боку Пекіна щодо відповідних санкцій.

Про це заявив міністр оборони США Піт Геґсет, повідомляє New York Post в середу, 5 березня.

Він зауважив, що Вашингтон готовий до можливих загроз і продовжує зміцнювати свою армію, бо "ті, хто прагне миру, повинні бути готові до війни".

Він додав, що США відновлюють свою військову міць і стримування, адже світ стає дедалі небезпечнішим, а деякі країни активно нарощують оборонні бюджети та технологічні можливості.

"Вони прагнуть витіснити Сполучені Штати", - додав Геґсет, наголосивши, що сила є "ключовим фактором" у запобіганні можливим конфліктам.

США, Китай, Геґсет
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