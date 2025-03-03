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SkyNews: США та Україна повністю припинили обмінюватися розвідувальними даними

06.03.2025 / 11:14
США та Україна повністю припинили обмінюватися розвідувальними даними. За повідомленнями ЗМІ, це сталося буквально кілька годин тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

Видання зазначає, посилаючись на анонімне українське джерело, що США припинили передавати будь-яку розвідувальну інформацію Україні.

"Кілька годин тому обмін усією інформацією було зупинено," - повідомило джерело.

Раніше це ж джерело, обізнане із ситуацією, заявляло, що припинення обміну було "вибірковим". Воно нібито стосувалося лише даних, які могли бути використані ЗСУ для ударів по території росії.

США, Україна
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