NYT: Високопоставлені військові чиновники США заявили, що дружній вогонь не був причиною аварії F-16

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Представник ЄК: Очікуємо більш докладних відповідей Угорщини та Словаччини на запитання про постачання нафти з рф
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Польща: Будемо обговорювати з Україною Волинську трагедію і після її вступу в ЄС
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кремль: Ефект від кроків США з нехтування інтересів рф перевищив допустимі розміри
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Прем’єр-міністр Вірменії: Ми заморозили участь в ОДКБ на всіх рівнях
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росія має намір змінити свою ядерну доктрину через ескалаційний курс Заходу
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У Мінагрополітики розповіли про компенсації для аграріїв за використання земель для спорудження фортифікацій
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Завод у США на 50% збільшив виробництво артилерійських снарядів для передачі Україні
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Українцям нагадали про соціальні виплати з 1 вересня
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МО України: Для замовлення продуктів військові можуть використовувати кваліфікований електронний підпис
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Зеленський: Договір із росією щодо транзиту газу більше продовжуватися не буде - це вирішено
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Подборка топовых холодильников с системой сухой заморозки12.07.2024 / 00:58Технология No Frost защищает внутренний отсек холодильника от образования наледи. Система вентиляторов, расположенных за задней стенкой, принудительно нагнетает воздух в течение всего дня, и поддерживает оптимальный микроклимат в помещении. Благодаря этому можно забыть об утомительной разморозке, проблемах с перегревом двигателя, испорченных продуктах в результате скачков температуры. Далее рассказываем о самых популярных холодильниках с системой сухой заморозки.
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