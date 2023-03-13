Politico: Між США та Україною зростають розбіжності щодо цілей війни з рф

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16:31
Угоди в межах військової допомоги Україні з боку ЄС буде досягнуто 20 березня
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13:30
росія збирається подвоїти обсяги виробництва високоточних боєприпасів
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12:26
Жителі москви та підмосков’я почали масово повідомляти про польоти дронів
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18:30
Bloomberg: ЄС наступного тижня підпише спільний план закупівель боєприпасів для України
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17:31
МО: Молдова є об’єктом гібридної війни, створеної росією
- 16:31
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ООН про зернові ініціативи: Ця угода занадто важлива, щоб не відбутися15.03.2023 / 09:22
Рекрутинговые агентства: что это и как они работают14.03.2023 / 22:03Самостоятельный поиск персонала зачастую оканчивается неудачей. На это существует немало причин: недостаток опыта, отсутствие доступа к специальным порталам, нехватка времени. Именно поэтому руководители IT-компаний часто обращаются в рекрутинговое агентство. Что это такое и почему сотрудничать с такой организацией достаточно выгодно, мы расскажем в сегодняшней статье.Последние новости рубрики
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15:27
Кабмін розширив перелік першочергових видатків в умовах воєнного стану
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14:33
"Укргазвидобування" запустила нову газову свердловину
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11:24
ЄС та США обіцяють переглянути ліміт цін на російську нафту
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16:32
Держстат: Реальний ВВП України в четвертому кварталі 2022 року впав на 31,4%
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15:41
Стало відомо, які категорії українців можуть отримати доплати до пенсії
- 15:27
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«Сходити чи замовити?»: чи можуть продукти з доставки зрівнятися з продуктами із супермаркету01.03.2023 / 12:09Последние новости рубрики
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Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»15.01.2023 / 10:10Последние новости рубрики
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14:35
ВР може заборонити евакуацію авто на штрафмайданчик під час війни
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18:36
Вже в червні українці зможуть замовляти номерні знаки на автомобілі онлайн
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14:21
Держстат: Ціни на автомобільне пальне в січні поточного року знизилися
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13:53
В Україні законодавчо планують закріпити наявність реєстру забороненого до використання ПО
- 14:35
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10:20
СБУ викрила продовольчу корпорацію, яка фінансувала терористичну організацію «днр»
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15:06
МВС показало, як українські мобільні групи захищають небо України
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10:19
СБУ викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень «Укрнафти» й «Укртатнафти»
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10:08
У Португалії проросійська організація проводитиме гібридні маніфестації із закликами не підтримувати санкції проти рф
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13:48
У Генштабі показали як тренуються українські військові в Британії
- 10:20
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ЗСУ врятували з палаючого російського танка триметрового пітона
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15:27
Чернєв: Захід більше не боїться путіна та робить ставку на перемогу України
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09:25
Україна завжди буде сумлінним і відповідальним учасником глобальних відносин на ринку продовольства, - Зеленський
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17:37
Жителі міста Дніпро провели акцію під будинком, куди 14 січня влучила російська ракета
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13:32
ДБР звинуватило неназване підприємство у розкраданні продуктів харчування для ЗСУ
- 16:51