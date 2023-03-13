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Politico: Між США та Україною зростають розбіжності щодо цілей війни з рф

14.03.2023 / 12:38
Через рік після початку війни між Сполученими Штатами та Україною почали зростати розбіжності щодо цілей війни з рф, а також виникають потенційні конфліктні ситуації щодо того, як і коли вона закінчиться.

Про це повідомляє Politico.

Видання пише, що високопосадовці Білого дому стверджують, що єдність між Вашингтоном і Києвом міцна. Але насправді у відносинах між США і Україною залишилося "мало денного світла, оскільки сонячні промені пробиваються крізь тріщини".

Politico, зокрема, заявляє, що нібито численні представники Білого дому почали висловлювати занепокоєння, що Україна витрачає багато живої сили і боєприпасів у Бахмуті, оскільки, на їхню думку, це може підірвати здатність до масштабного контрнаступу навесні.

Також, на думку авторів публікації, між країнами виникає "розчарування" щодо постачання зброї.

Однак адміністрація Джо Байдена заявляє, що союз між Сполученими Штатами та їхніми союзниками і Україною залишається міцним, і що він триватиме доти, доки триває війна.

"Але зростаючі розбіжності можуть передвіщати ще більший розкол у дебатах про те, як закінчиться війна. Хоча Байден пообіцяв непохитну підтримку, а державна скарбниця поки що залишається відкритою, США чітко дали зрозуміти Києву, що не можуть фінансувати Україну нескінченно довго на такому рівні", - йдеться у матеріалі.

При цьому зазначається, що все більше республіканців почала висловлювати скептицизм щодо використання американських коштів для підтримки Києва у війни.

США, Україна, Politico
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