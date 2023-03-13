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МОЗ: В Україні розроблятимуть професійні стандарти капелана та його помічника

14.03.2023 / 13:39
У системі охорони здоров’я розпочали розроблення професійних стандартів капелана та помічника капелана в охороні здоровʼя.

Про це повідомляє МОЗ, передає УНН.

«10 березня 2023 року Національним агентством кваліфікацій (НАК) зареєстровано заявки на розроблення проєктів професійних стандартів капелана та помічника капелана в охороні здоровʼя. Розробником виступатиме ГО «Асоціація капеланів в охороні здоровʼя України». До складу робочої групи з розроблення проєктів стандартів входитимуть представники різних конфесій та Міністерства охорони здоровʼя України», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що розроблення планується завершити не пізніше лютого 2024 року.

Порядок розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів розроблення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 37.

В МОЗ нагадали, що останні роки схарактеризувалися низкою кроків у напрямі впровадження капеланства в сфері охорони здоровʼя, зокрема:

  • включення духовної опіки до Національного класифікатора медичних інтервенцій НК 026:2021;
  • визначення духовної підтримки складовою паліативної допомоги (наказ МОЗ від 04.06.2020 № 1308);
  • покладення відповідальності за координацію капеланської діяльності в сфері охорони здоровʼя на Громадську раду при МОЗ з питань співпраці з ВРЦіРО (наказ МОЗ від 15.06.2021 № 1207);
  • започаткування перших програм з клінічної душпастирської підготовки;
  • включення професій «капелан в охороні здоровʼя» та «помічник капелана» до Національного класифікатора професій ДК 003:2010;
  • внесення посади «капелан в охороні здоровʼя» до переліку посад професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоровʼя (наказ МОЗ від 30.09.2022 № 1782);
  • створення капеланських служб та перші призначення капеланів в охороні здоров’я на посади у заклади охорони здоровʼя;
  • затвердження кваліфікаційних характеристик на професії «капелан в охороні здоров’я» та «помічник капелана в охороні здоровʼя» (наказ МОЗ від 25.01.2023 № 138).

«Крім того, Міністерством охорони здоровʼя України розроблено проєкти наказів щодо затвердження спеціальності «клінічне душпастирство» та започаткування циклів спеціалізації і тематичного удосконалення за цим фахом. Опрацьовано проєкт Положення про капеланську діяльність у сфері охорони здоровʼя. Передбачається, що невдовзі ці накази будуть затверджені», - зазначається в повідомленні.

Таким чином, можна констатувати факт офіційного визнання капеланства в Україні як професії та важливого складника духовно-психологічної підтримки осіб, які перебувають на лікуванні у закладах охорони здоровʼя.

МОЗ, НАК, капелан
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