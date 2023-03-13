МОЗ: В Україні розроблятимуть професійні стандарти капелана та його помічника

Про це повідомляє МОЗ, передає УНН.

«10 березня 2023 року Національним агентством кваліфікацій (НАК) зареєстровано заявки на розроблення проєктів професійних стандартів капелана та помічника капелана в охороні здоровʼя. Розробником виступатиме ГО «Асоціація капеланів в охороні здоровʼя України». До складу робочої групи з розроблення проєктів стандартів входитимуть представники різних конфесій та Міністерства охорони здоровʼя України», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що розроблення планується завершити не пізніше лютого 2024 року.

Порядок розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів розроблення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 37.

В МОЗ нагадали, що останні роки схарактеризувалися низкою кроків у напрямі впровадження капеланства в сфері охорони здоровʼя, зокрема:

включення духовної опіки до Національного класифікатора медичних інтервенцій НК 026:2021;

визначення духовної підтримки складовою паліативної допомоги (наказ МОЗ від 04.06.2020 № 1308);

покладення відповідальності за координацію капеланської діяльності в сфері охорони здоровʼя на Громадську раду при МОЗ з питань співпраці з ВРЦіРО (наказ МОЗ від 15.06.2021 № 1207);

започаткування перших програм з клінічної душпастирської підготовки;

включення професій «капелан в охороні здоровʼя» та «помічник капелана» до Національного класифікатора професій ДК 003:2010;

внесення посади «капелан в охороні здоровʼя» до переліку посад професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоровʼя (наказ МОЗ від 30.09.2022 № 1782);

створення капеланських служб та перші призначення капеланів в охороні здоров’я на посади у заклади охорони здоровʼя;

затвердження кваліфікаційних характеристик на професії «капелан в охороні здоров’я» та «помічник капелана в охороні здоровʼя» (наказ МОЗ від 25.01.2023 № 138).

«Крім того, Міністерством охорони здоровʼя України розроблено проєкти наказів щодо затвердження спеціальності «клінічне душпастирство» та започаткування циклів спеціалізації і тематичного удосконалення за цим фахом. Опрацьовано проєкт Положення про капеланську діяльність у сфері охорони здоровʼя. Передбачається, що невдовзі ці накази будуть затверджені», - зазначається в повідомленні.

Таким чином, можна констатувати факт офіційного визнання капеланства в Україні як професії та важливого складника духовно-психологічної підтримки осіб, які перебувають на лікуванні у закладах охорони здоровʼя.