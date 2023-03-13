Войти | Зарегистрироваться
20:51

среда,
15 марта
Онлайн
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Країна
У ДСНС нагадали про правила безпеки при використанні газових балонів
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
Фінанси
Болюче питання: як зміняться комунальні тарифи навесні
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Більшість українців вважають, що процвітання країни залежить від вступу до ЄС, - опитування

14.03.2023 / 15:33
Понад 80% українців вважають, що процвітання України залежить від того, чи стане вона членом Європейського Союзу.

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Питання, яке ставили соціологи, сформулював британський історик Тімоті Еш. Він запропонував поцікавитися в українців їхнім ставленням до такого твердження: "Майбутнє України як вільної країни, що процвітає, залежить від того, чи вона стане членом ЄС".

З'ясувалося, що 82% згодні з цією думкою (50% – повністю згодні, 32% – більше згодні), не погоджуються – тільки 14%.

В усіх регіонах України абсолютна більшість населення вважають, що майбутнє процвітання України залежить від вступу до ЄС. На сході – 78%, на півдні – 81%, у центрі – 82%, на заході – 84%.

"Результати опитувань засвідчують, що омріяну мету, – членство в ЄС – українці розуміють і як необхідну умову для процвітання України в майбутньому. Українці розуміють, що бажана трансформація суспільства можлива лише в колі європейської родини", – прокоментував результати дослідження виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

В опитуванні, яке провели двома хвилями 14-22 лютого і 22 лютого–6 березня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера, взяли участь 2007 та 985 респондентів відповідно. Статистична похибка (без врахування систематичного відхилення, пов'язаного з війною та окупацією) становить не більше 2,4% для більшої хвилі й 3,4% – для меншої.

опитування, КМІС
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
15 марта
14 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.