Більшість українців вважають, що процвітання країни залежить від вступу до ЄС, - опитування

Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Питання, яке ставили соціологи, сформулював британський історик Тімоті Еш. Він запропонував поцікавитися в українців їхнім ставленням до такого твердження: "Майбутнє України як вільної країни, що процвітає, залежить від того, чи вона стане членом ЄС".

З'ясувалося, що 82% згодні з цією думкою (50% – повністю згодні, 32% – більше згодні), не погоджуються – тільки 14%.

В усіх регіонах України абсолютна більшість населення вважають, що майбутнє процвітання України залежить від вступу до ЄС. На сході – 78%, на півдні – 81%, у центрі – 82%, на заході – 84%.

"Результати опитувань засвідчують, що омріяну мету, – членство в ЄС – українці розуміють і як необхідну умову для процвітання України в майбутньому. Українці розуміють, що бажана трансформація суспільства можлива лише в колі європейської родини", – прокоментував результати дослідження виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

В опитуванні, яке провели двома хвилями 14-22 лютого і 22 лютого–6 березня методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера, взяли участь 2007 та 985 респондентів відповідно. Статистична похибка (без врахування систематичного відхилення, пов'язаного з війною та окупацією) становить не більше 2,4% для більшої хвилі й 3,4% – для меншої.