У 2022 році Україна отримала близько $13 млрд допомоги з усього світу

Про це пише LB.ua.

За травень – грудень 2022 року з використанням систем переказу коштів (створених як резидентами, так і нерезидентами) було переказано близько $2,15 млрд.

В НБУ додали, що через системи переказу коштів найбільші обсяги коштів надходили з Італії (23%), Ізраїлю (18%), США (16%), Німеччини (7%) та Польщі (4%). Середня сума одного такого транскордонного переказу становила 206 дол. США.

Тим часом обсяг внутрішньодержавних переказів за травень – грудень 2022 року становив 292,6 млрд грн. Це на 51,1 млрд грн (21%) більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

В Нацбанку додали, що у лютому-квітні статистичну звітність щодо діяльності систем переказу коштів було призупинено.

За інформацією фінустанови, в Україні торік працювали 37 систем переказу коштів. Із них 28 створені резидентами, а 9 – нерезидентами (чотири системи зі США, дві – з Великобританії, по одній – із Грузії та Канади).

"Цінним також є те, що більшість систем переказу коштів ще на початку повномасштабної війни повністю або частково скасувала плату за перекази в Україну. Таким дієвим чином наші міжнародні партнери підтримали українців та їхні родини, які потерпають від війни. Також системи переказу коштів стали важливим каналом виплати гуманітарної допомоги українцям від низки міжнародних організацій", - зазначили в НБУ.

У Нацбанку також повідомили, що традиційно через системи переказу коштів у попередні роки надходило приблизно чверть від обсягу всіх приватних грошових переказів в Україну.

Тим часом поки діє воєнний стан, здійснювати перекази з України за кордон заборонено.