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Луценко: Офіс президента готує нову партію для Зеленського

15.03.2023 / 18:30
Офіс президента готує нову партію для Володимира Зеленського. У новій партії мають бути усі відомі завдяки телемарафону герої війни.

Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів ексгенпрокурор Юрій Луценко, який нині воює у лавах ЗСУ.

«Офіс президента розуміє ступінь дискредитації «Слуг народу». Монобільшість вимагає наявності моногероїв», – заявив Луценко.

Луценко пояснив, що інші публічні люди, які можуть бодай теоретично викликати якісь позитивні емоції в електорату, нинішньому політичному керівництву неприйнятні. Луценко також заявив, що саме це причина, чому його відкликали до Києва окремо від його підрозділу.

Зазначимо, що колишній генпрокурор та ексглава МВС Юрій Луценко повідомив, що відтепер не воюватиме в Бахмуті на Донеччині – його переводять до територіальної оборони. 

«Вчора отримав персональний наказ вибути з підрозділу ЗСУ у Бахмуті і продовжити службу в ТРО. Підрозділ, де я 110 днів і ночей проходив службу на Бахмутському напрямку, теж перевели на інший напрямок.. Дуже шкода, що сили оборони Бахмуту в критичний період крім проблем з БК матимуть ще й менше очей БПЛП», – написав він.

Нагадаємо, нардепка Ольга Василевська-Смаглюк у розмові з «Главкомом» натякнула, що до наступних виборів у парламенті можливе створення нової політичної сили з прив’язкою до президента. Мовляв, ніхто не може сказати, чи доживе до того часу партія «Слуга народу».

Луценко, Зеленський
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