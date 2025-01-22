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ЄБА: Посилення відповідальності за мобілізацію має відбуватися для усіх сторін процесу

31.01.2025 / 16:25
Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) підтримує законопроєкт№ 12442, яким вносяться зміни до Кримінального кодексу України для недопущення порушень з боку уповноважених представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), голів та членів військово-лікарських комісій (ВЛК).

Про це повідомляє пресслужба ЄБА.

Там наголошують, що після посилення процесів мобілізації, а також змін, що відбувалися в процесі бронювання та отримання статусу критичності (наприкінці року через аудит значна кількість підприємств не змогли своєчасно оновити статус критичності через перегляд процедур та призупинення процесу бронювання), фіксується значна кількість випадків, коли навіть заброньованих співробітників критично важливих підприємств намагаються мобілізувати, а також коли ВЛК відбувається досить формально без надання можливості військовозобов’язаному зібрати всі необхідні документи для підтвердження його стану здоров’я.

В ЄБА підкреслюють, що все це призводить до ускладнення або навіть зупинок роботи компаній, має негативний вплив на економіку та, відповідно, надходження до бюджету, які є фактично єдиним джерелом фінансування для ЗСУ.

"Витрачаються час та ресурси на доведення необхідності збереження висококваліфікованих спеціалістів у економіці, в навчання яких інвестуються величезні кошти та роки", - зауважують в ЄБА.

Там додають, що зазначений законопроєкт має на меті виправити ситуацію та запровадити відповідальність за такі дії представників уповноважених органів.

"Після посилення відповідальності бізнесу за мобілізаційні процеси цей законопроєкт є логічним продовженням реформи мобілізаційного законодавства, адже посилення відповідальності має відбуватися для усіх сторін процесу", - переконані в ЄБА.

Тому прийняття законопроєкту, на думку бізнесу, може дозволити збалансувати систему державного управління та створити прозорі та справедливі умови для усіх сторін, попередити корупційні зловживання, а також гарантувати критичному для роботи економіки бізнесу стабільну роботу та прогнозованість виробничих процесів.

ВЛК, ТЦК та СП, ЄБА
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