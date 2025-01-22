Управителі, які планують оскаржувати дії АРМА, ризикують стати фігурантами кримінальних справ

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14:21
39% німців вважають, що їхня країна підготовлена до війни "зовсім погано"
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13:19
Рада Європи звернулася до країн світу із закликом не визначати "вибори" лукашенка
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АР: Трамп так багато говорить, що його стенографісти відчувають перенавантаження з розшифруванням
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14:21
Фінляндія: Поки не відбулося якоїсь зміни обставин, що дозволяла би замислитися про відкриття кордону з рф
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Сирія вимагає від рф компенсацію збитків, завданих підтримкою Асада
- 14:21
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Огляд банківських рахунків від кредитової спілки «Будучність»15.01.2025 / 13:37
Блінкен: Нам вдалося виділити Україні $50 млрд, які будуть переведені найближчими тижнями05.12.2024 / 09:10Последние новости рубрики
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15:23
Україна отримає від Швеції найбільший пакет військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення росії
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Економіст: Чим буде нижчою ціна на нафту – тим гірше для економіки росії
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У найближчі роки обсяги міжнародної допомоги Україні можуть суттєво зменшитися, - розслідування
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Reuters: Світові ринки заняли вичікувальну позицію напередодні першого засідання Федерального резерву
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У Британії впроваджують чотириденний робочий тиждень без зменшення заробітної плати
- 15:23
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Практичность и доступность: исследуем возможности легких квадроциклов06.01.2025 / 02:08Рынок внедорожной техники предлагает множество решений для начинающих райдеров и любителей экономичного транспорта. Особое внимание привлекает категория легких квадроциклов, которые становятся отличным стартом для освоения внедорожной техники. В этом сегменте именно квадроцикл 200 кубов представляет собой оптимальное сочетание маневренности, экономичности и практичности. Данный класс техники особенно популярен среди новичков и тех, кто ищет компактное решение для повседневных задач.
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Утеплитель ключ к теплу и энергоэффективности вашего дома28.12.2024 / 01:03В современном мире теплоизоляция становится важнейшим элементом строительства и ремонта. Независимо от того, строится ли новое здание или проводится реконструкция существующего помещения, утеплитель играет центральную роль в обеспечении комфорта и энергоэффективности. Правильно подобранный материал помогает сохранить тепло зимой, поддержать прохладу летом и существенно сократить затраты на отопление и кондиционирование.Последние новости рубрики
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FPV дроны: инновационные технологии для экстремальных полетов03.01.2025 / 03:00FPV дрон - это инновационное устройство, которое открывает новые горизонты в управлении и использовании беспилотных летательных аппаратов. FPV (First Person View) переводится как «вид от первого лица», что позволяет оператору управлять дроном, используя изображение с камеры, установленной на борту. Такие дроны стали популярными благодаря своей универсальности, скорости и возможности выполнения сложных маневров.
FPV-дроны: Новое слово в технологиях и развлечениях17.12.2024 / 02:02FPV-дроны, или дроны с режимом "первого лица" (First Person View), представляют собой беспилотные аппараты, которые позволяют пользователю управлять полетом с помощью видеокамеры, транслирующей изображение в реальном времени на очки, экран или смартфон. Сегодня эти устройства приобретают всё большую популярность среди профессионалов и любителей, благодаря уникальной возможности почувствовать себя "внутри" полета.
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