Бужанський: Не може бути, що громадяни мають відповідальність за порушення правил військового обліку, а співробітники ТЦК і ВЛК – ні

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі депутат парламенту від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський, передають Українські Новини.

"За пропозицією Начальника Генштабу Баргілевича та колеги (Максима) Павлюка, розроблятимемо і вноситимемо законопроект про відповідальність співробітників ТЦК за спроби мобілізації тих, хто їй не підлягає або заброньований, і співробітників ВЛК за, грубо кажучи, спроби видавати хворих за здорових", – написав він.

На думку Бужанського, не може бути того, що громадяни мають відповідальність за порушення правил військового обліку, а співробітники ТЦК і військово-лікарських комісій – ні.