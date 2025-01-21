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Бужанський: Не може бути, що громадяни мають відповідальність за порушення правил військового обліку, а співробітники ТЦК і ВЛК – ні

21.01.2025 / 12:16
У Верховній Раді розроблять законопроєкт про відповідальність співробітників територіальних центрів комплектування за мобілізацію тих, хто їй не підлягає.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі депутат парламенту від фракції "Слуга народу" Максим Бужанський, передають Українські Новини.

"За пропозицією Начальника Генштабу Баргілевича та колеги (Максима) Павлюка, розроблятимемо і вноситимемо законопроект про відповідальність співробітників ТЦК за спроби мобілізації тих, хто їй не підлягає або заброньований, і співробітників ВЛК за, грубо кажучи, спроби видавати хворих за здорових", – написав він.

На думку Бужанського, не може бути того, що громадяни мають відповідальність за порушення правил військового обліку, а співробітники ТЦК і військово-лікарських комісій – ні.

ВЛК, ТЦК та СП, Бужанський
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