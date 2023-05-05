Войти | Зарегистрироваться
13:40

пятница,
05 мая
Онлайн
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
Світ
ISW: ракетний терор росії проти енергетичної інфраструктури України остаточно провалився
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Шмигаль прокоментував закони щодо вдосконалення роботи ВЛК

04.05.2023 / 18:30
2 травня Верховна Рада ухвалила два закони щодо вдосконалення роботи ВЛК.

Один з них – № 9158 – передбачає впровадження електронного документообігу між військовою частиною та територіальними центрами комплектування й соціальної підтримки.

У цьому законі зняте питання і стосовно складної теми – обставини отримання поранення. Тепер не потрібно проводити розслідування. З військової частини усі необхідні документи надсилатимуться у визначений законом термін в електронному вигляді прямо до ТЦК СП.

«Довідки ходять за військовими — цей принцип ми заклали в основу реформування проходження військово-лікарських комісій», – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Другий проєкт закону – № 9154 – дозволяє створювати ВЛК при державних і комунальних закладах охорони здоров’я.

За твердженням прем’єр-міністра, в країні вже почали збільшувати  кількість ВЛК. І ось тепер з’явилася законодавча основа для організації  додаткових військово-лікарських комісій. Це, зокрема, можна буде робити і на базі цивільних медичних закладів.

Усі нововведення мають на меті усунути черги та покращити військовим доступність до оформлення необхідних документів.

Прем’єр-міністр подякував народним депутатам, які брали безпосередню участь у підготовці законопроєктів, вносили правки, відповідально поставилися до голосування.

Але насамперед, звісно, закони ухвалені за дієвої підтримки МОЗ, Міноборони, військових та медиків.

Шмигаль пообіцяв і далі боротися за усунення зайвої бюрократії у наданні медичних послуг.

Шмигаль, ВЛК
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
5 мая
4 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.