Кабмін запустить відкриті аукціони з продажу конфіскованого російського майна

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

“Сьогодні схвалили постанову, яка регулює їхній продаж. Ми заморозили та конфіскували сотні об’єктів, що належали російському уряду або російським олігархам в Україні. Багато з цих об’єктів зараз фактично простоює. Уряд запустить відкриті аукціони, де український чи іноземний бізнес може придбати у власність конфісковані об’єкти. Продажі будуть проходити за тим самим принципом, як і мала приватизація. Відповідатиме за них Фонд державного майна”, — написав Шмигаль.

За його словами, усі кошти від цього продажу будуть спрямовані на відновлення України, енергосистеми, житла людей, розмінування і багато інших речей, які повертають надію на краще майбутнє.