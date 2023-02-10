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Кабмін запустить відкриті аукціони з продажу конфіскованого російського майна

11.02.2023 / 13:22
Кабінет Міністрів України запустить відкриті та прозорі аукціони з продажу конфіскованого російського майна. Уряд схвалив постанову, яка регулює їхній продаж.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

“Сьогодні схвалили постанову, яка регулює їхній продаж. Ми заморозили та конфіскували сотні об’єктів, що належали російському уряду або російським олігархам в Україні. Багато з цих об’єктів зараз фактично простоює. Уряд запустить відкриті аукціони, де український чи іноземний бізнес може придбати у власність конфісковані об’єкти. Продажі будуть проходити за тим самим принципом, як і мала приватизація. Відповідатиме за них Фонд державного майна”, — написав Шмигаль.

За його словами, усі кошти від цього продажу будуть спрямовані на відновлення України, енергосистеми, житла людей, розмінування і багато інших речей, які повертають надію на краще майбутнє.

Шмигаль
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