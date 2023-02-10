В Укртрансбезпеці нагадали, що за перегруз на дорозі платити доведеться не лише власнику авто

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Укртрансбезпеки.

Штрафи за перевантаження ТЗ, які були винесені в автоматичному режимі, можуть приходити на ім'я:

користувача авто;

фізособи;

керівника юридичної фірми;

особи, яка здійснює повноваження керівника такої юридичної фірми.

Така постанова набирає чинності після того, як:

вручено ухвалу про порушення (при цьому ухвалу можуть вручити як порушнику, так і повнолітньому члену його сім'ї);

отримано поштове повідомлення про відмову про його отримання;

повернення поштового відправлення із позначкою про невручення.

При цьому в Укртрансбезпеці наголосили, що навіть якщо людина, на яку записано авто, змінила місце проживання, але не змінила дані в базі, постанова все одно набуде чинності.

Після цього винуватець має 10 днів або на оплату штрафу, або на його оскарження в суді. Після закінчення цього терміну розмір штрафу збільшується вдвічі. Перевірити наявність або відсутність таких постанов можна за посиланням.