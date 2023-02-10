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В Укртрансбезпеці нагадали, що за перегруз на дорозі платити доведеться не лише власнику авто

10.02.2023 / 12:29
В Україні штрафують вантажні автомобілі за порушення габаритно-вагових норм. Після того, як система зважування у русі зафіксувала перевантаження у вантажівки (більше 40 тонн), за місцем проживання/реєстрації власника машини надсилають протокол.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Укртрансбезпеки.

Штрафи за перевантаження ТЗ, які були винесені в автоматичному режимі, можуть приходити на ім'я:

  • користувача авто;
  • фізособи;
  • керівника юридичної фірми;
  • особи, яка здійснює повноваження керівника такої юридичної фірми.

Така постанова набирає чинності після того, як:

  • вручено ухвалу про порушення (при цьому ухвалу можуть вручити як порушнику, так і повнолітньому члену його сім'ї);
  • отримано поштове повідомлення про відмову про його отримання;
  • повернення поштового відправлення із позначкою про невручення.

При цьому в Укртрансбезпеці наголосили, що навіть якщо людина, на яку записано авто, змінила місце проживання, але не змінила дані в базі, постанова все одно набуде чинності.

Після цього винуватець має 10 днів або на оплату штрафу, або на його оскарження в суді. Після закінчення цього терміну розмір штрафу збільшується вдвічі. Перевірити наявність або відсутність таких постанов можна за посиланням.

Укртрансбезпека
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