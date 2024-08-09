Перевізників, які були причетні до переправлення українців призовного віку через держкордон, відключили від системи "Шлях"

Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки ухвалила рішення відключити на три місяці перевізників від системи "Шлях" за системне порушення військовозобов’язаними правил перетину державного кордону.

Про це повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки.

Відповідно до постанови Кабміну №57 від 27 січня 1995 року, мова про перевізників:

ФОП Стадник Валерій Олексійович;

ФОП Соляник Людмила Володимирівна;

ФОП Постільга Степан Віталійович;

ФОП Пономаренко Віталій Анатолійович;

ФОП Локаткіна Катерина Володимирівна;

ФОП Левко Михайло Васильович;

ФОП Жигаленко Ігор Володимирович;

ФОП Вітенко Ігор Дмитрович;

ТОВ ДМ-ТЛК;

ТОВ ГУД КАРС.

Зауважується, що за матеріалами Державної прикордонної служби України, вказані перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

"Особи, яким було організовано виїзд за межі України як водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону", – пояснили у повідомленні.