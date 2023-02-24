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В Україні хочуть змінити маркування товарів працюючих у росії іноземних компаній

23.02.2023 / 11:28
Президент України Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати маркування товарів працюючих у росії іноземних компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відповідь на петицію.

У петиції йшла мова, що частина іноземних компаній зберегли присутність на російському ринку, вони досі залишаються лідерами у своїх сегментах на українському ринку. Президенту запропонували зобов'язати такі компанії маркувати товари, що імпортуються в Україну, особливою міткою.

"Економічна присутність міжнародних компаній в рф збільшує фінансово-економічні ресурси держави-агресора, що використовуються для ведення злочинної війни проти України. Застосування в межах правового поля інструментів щодо спонукання іноземних суб’єктів господарювання до припинення економічних зв’язків з рф є частиною комплексної роботи державних інституцій та громадянського суспільства з метою наближення нашої перемоги", - йдеться у відповіді.

Зеленський доручив прем'єр-міністру України Денису Шмигалю забезпечити опрацювання порушених в електронній петиції питань відповідно до компетенції.

Зеленський, Шмигаль, товари
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