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НБУ пропонує запровадити мораторій на скорочення мережі відділень державних банків

22.02.2023 / 14:36
Національний банк пропонує запровадити мораторій на скорочення мережі відділень державних банків під час війни.

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Національний банк України звернувся до Міністерства фінансів України та керівництва державних банків з пропозицією запровадити мораторій на скорочення мережі відділень держаних банків під час війни.

Державні банки займають суттєву частку в банківській системі України.

В період дії воєнного стану їх безперебійна робота має особливе значення для економіки та безпеки держави з огляду на велику кількість клієнтів, розгалужену мережу відділень (близько 50% всіх банківських відділень) та банкоматів (65% загальної банкоматної мережі).

Останнім часом до Національного банку надходять скарги від територіальних громад щодо скорочення присутності державних банків у регіонах через закриття відділень.

Призупинення роботи окремих відділень пов’язано як із необхідністю забезпечення безпеки працівників, так і з оптимізацією витрат, ураховуючи зниження прибутковості через військову агресію з боку РФ.

Окремі рішення банків державного сектору, прийняті з метою мінімізації витрат, а саме щодо значного скорочення мережі банків та персоналу, потребують детального індивідуального аналізу та, можливо, перегляду.

Адже економічна ефективність від таких рішень може бути знівельована негативним соціальним ефектом та нести потенційні загрози національній безпеці України, перешкоджати нейтралізації наслідків воєнної агресії та післявоєнному відновленню економіки.

З метою підтримання економіки та забезпечення фінансової стабільності регіональні мережі банків державного сектору мають забезпечити безперебійне обслуговування клієнтів.

НБУ, Мінфін
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